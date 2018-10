Van Gerwen spreekt van ’beste partij ooit’

Ondanks dat elke leg moet worden geopend met een dubbel waren de gemiddelden over vier sets hoog. Zo noteerde Van Gerwen 101,54 en kwam daarmee in de top-10 van hoogste scores tijdens de World Grand Prix ooit. Chisnall kwam tot 97,78. Dat was het hoogste gemiddelde waarmee een verliezer ooit het podium van de World Grand Prix verliet.

Van Gerwen won uiteindelijk in vier sets. „We moeten eigenlijk altijd zulke wedstrijden hebben, het was ongelooflijk. Dave speelde fantastisch, ik speelde fantastisch. Er waren hoge scores en sterke dubbels. Het was een fantastische wedstrijd voor iedereen die heeft gekeken”, vervolgde de 29-jarige Brabander. „Als de druk erop staat, dan moet je goed presteren.”

Bekijk ook: Van Gerwen treft titelverdediger

Dave Chisnall speelt uitstekend, maar weet ook niet meer hoe hij Michael van Gerwen dan moet verslaan. Ⓒ PDC

In de halve finales treft Van Gerwen regerend kampioen Daryl Gurney, die bij de laatste acht met 3-0 in sets afrekende met Gary Anderson. „Regerend kampioen of niet. Ik moet winnen. Voor mij is het belangrijk om mijn eigen spel te spelen. Ik wil dit toernooi winnen, zo simpel is het.” Zelf won Van Gerwen het prestigieuze event in Dublin al drie keer.