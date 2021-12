Jasper Cillessen passeert met Valencia FC Barcelona na zege

Cillessen onderscheidde zich in de 21e minuut door een strafschop van José Campaña te stoppen. De bal viel echter meteen weer voor de voeten van Campaña, die in tweede instantie wel scoorde. Levante liep twee minuten later zelfs uit naar 2-0 via Roger. Valencia kwam vlak voor de rust een beetje terug door de treffer van Gonçalo Guedes.

Aan het begin van de tweede helft kregen de bezoekers ook een strafschop. Carlos Soler benutte die, waardoor het weer gelijk stond. Met zijn tweede treffer bezorgde Soler Valencia ook de voorsprong. Guedes maakte zijn tweede en Enis Bardhi zorgde in blessuretijd op aangeven van routinier Roberto Soldado nog voor de 3-4.

Valencia passeert door de zege FC Barcelona op de ranglijst en staat nu zevende met 28 punten, één meer dan de Catalanen. Koploper Real Madrid heeft 15 punten meer.