WK-ticket cruciaal voor Oranje-voetbalvrouwen

Vorig jaar schreef Nederland historie door in eigen land verrassend het EK te winnen. De Oranje-vrouwen veroverden de harten van veel voetballiefhebbers en groeiden uit tot grote heldinnen voor de nieuwe generatie speelsters. Nog steeds zijn al hun thuiswedstrijden razendsnel uitverkocht. Voor het duel van vanavond met Denemarken, dat wordt gespeeld in het stadion van NAC Breda, was binnen vijftig minuten (!) geen kaartje meer te krijgen.

Gemiste kans

„Als ze zich niet kwalificeren voor het WK, worden er wel wat slagen gemist voor de komende jaren”, erkent Leoni Blokhuis, die in commercieel opzicht wordt gezien als een pionier in het Nederlandse vrouwenvoetbal. De 33-jarige Twentse begeleidt een aanzienlijk deel van de internationals, onder wie Shanice van de Sanden, Vivianne Miedema en Sherida Spitse.

„Je hebt nu zo’n mooie lijn neergezet. Mede dankzij dat gewonnen EK is de ontwikkeling van de sport in een stroomversnelling terechtgekomen, ook in commercieel opzicht. Vóór het EK bleef de deur op een kier of dicht, nu vinden bedrijven en organisaties het in ieder geval interessant genoeg om ons verhaal aan te horen. Er zijn commerciële deals gesloten die voor het EK ondenkbaar waren.”

Lieke Martens speelt de hoofdrol in de nieuwe Calvé pindakaas reclame. Ⓒ ANP

Zo speelt Lieke Martens een hoofdrol in een commercial van Calvé. Miedema was het gezicht van een Intersport-campagne die afgelopen zomer werd gelanceerd. En Van de Sanden verhuisde mede dankzij het succesvolle EK van Liverpool naar Olympique Lyon, de beste club van Europa. Blokhuis: „Als de Oranje-vrouwen zich plaatsen voor het WK, gaat de ontwikkeling van de sport verder in het tempo waar het nu in zit. Ze horen er in Frankrijk gewoon bij te zijn. Punt.”

Impact

Sportief gezien is Vera Pauw een pionier in het Nederlandse vrouwenvoetbal. Zij onderstreept de woorden van Blokhuis. „Een volgende stap in de ontwikkeling van deze sport kan alleen maar worden gezet als je op een groot toernooi verschijnt”, zegt de 55-jarige coach. „Het WK van 2019 wordt ook nog eens gehouden in een enorme voetbalnatie als Frankrijk. De verwachtingen rond de impact van dat toernooi zijn heel hoog. Het wereldkampioenschap van 2011 in Duitsland was in alle opzichten het beste WK en dat gaat in Frankrijk zeker worden overtroffen. Daar moet Nederland dus aanwezig zijn, ook met het oog op het toekomstperspectief van de meisjes die nu tien jaar zijn. Los daarvan kunnen Nederlandse supporters er gemakkelijk naartoe reizen.”

Vier jaar geleden moesten de Oranje-vrouwen zich eveneens via de play-offs zien te plaatsen voor het WK, dat toen in Canada werd gehouden. Destijds rekenden ze af met Schotland en Italië, waardoor ze zich voor het eerst in de historie kwalificeerden voor het grootste landentoernooi ter wereld. Dit keer wacht eerst een tweeluik met Denemarken. De winnaar speelt in de finale tegen Zwitserland of België om het laatste Europese ticket voor het WK 2019.

Vera Pauw Ⓒ René Bouwman

Gedurfde voorspelling

„Maar het komt allemaal goed. Daar ben ik van overtuigd”, verzekert Pauw. „Vorig jaar heeft Nederland een moeilijk jaar gehad. Het leven voor en na het EK is voor veel speelsters niet te vergelijken. Daar moet je mee om leren gaan. Nu ze een tijdje rust hebben gehad, verwacht ik dat het beter gaat. Er staat wel druk op die play-offwedstrijden, maar ze hebben veel meer kwaliteiten dan Denemarken. Eén wedstrijd verliezen kan nog, maar twee? Nee.”

Het is niet de eerste keer dat Pauw zich aan een gedurfde voorspelling waagt. Voorafgaand aan het EK tipte ze Nederland als titelkandidaat, terwijl weinig mensen daarin geloofden. „Er werd toen zelfs gezegd dat ik de ploeg onder druk wilde zetten. Belachelijk. Het enige wat ik deed, was eerlijk zijn en zorgen dat de fans vol positieve verwachtingen zaten. Dat doe ik nu weer.”