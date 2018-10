’Dingen soms gek en freaky’ rond WK volleybal

De Nederlandse ploeg werd zondag in Yokoma ook geconfronteerd met de extreme weersomstandigheden die in Japan steeds vaker voorkomen. „We sliepen op de 23e verdieping en ik voelde in mijn bed dat het gebouw heen en weer ging, het was echt aan het zwiepen. Toen was ik echt wel even bang.”

Wie een paar weken in Japan verblijft, krijgt doorgaans ook te maken met (veelal lichte) aardbevingen. Soms wordt daar ook voor gewaarschuwd via mobiele telefoons. Een groot deel van de Nederlandse ploeg werd in vroege nacht van de woensdag op donderdag opgeschrikt door een telefonisch alarm met vreemde tekens en rare geluiden. Sloetjes en haar kamergenote Anne Buijs sliepen echter door. „Anne en ik hebben onze telefoons ’s nachts in de vliegtuigmodus staat”, zegt de geboren Achterhoekse. „Dat is net zo rustig.”

Een sterk blok van Nederland, maar daarbij ook Lonneke Sloetjes (10). Ⓒ Ronald Hoogendoorn

Sloetjes is één van de sterspeelsters bij Oranje en staat na de eerste week als vierde genoteerd op de lijst van beste aanvalsters van het hele wereldkampioenschap. „Maar eigenlijk is het toernooi nog niet begonnen”, zegt volleybalster Lonneke Sloetjes na de laatste wedstrijd in de eerste poulefase. „De zware weken komen er nu aan.”

Nederland won de eerste vijf wedstrijden in de eerste poulefase. Zondag begint in Nagoya de tweede fase waarin de topvier van groep A (de ’Nederlandse’ poule) wordt samengevoegd met de topvier van poule D: Servië, Brazilië, Dominicaanse Republiek en Puerto Rico. Nederland neemt de resultaten uit de eerste ronde mee en speelt nog tegen deze vier ’nieuwe’ tegenstanders. De topdrie van deze tweede poules plaatst zich bij de beste zes. „ Ik voel me nu nog heel fit, maar besef wel dat we nog maar net begonnen zijn. Straks, met tegenstanders als Brazilië en Servië, wordt het pas echt zwaar.”