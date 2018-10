Video - Ruzie op podium bij World Grand Prix Darts

De oorzaak van het gekibbel? Volgens Anderson, die overigens met 0-3 in sets verloor, stond Gurney tijdens zijn gooibeurten achter hem te mompelen. Dat leidde de Schot behoorlijk af. „Ik heb nog nooit in een partij gemompeld”, was Gurney na afloop stellig.

„Eerlijk gezegd ben ik teleurgesteld in hem”, deelde Gurney vervolgens een sneer uit aan tweevoudig wereldkampioen Anderson. „Ik ben een groot dartsfans en een groot fan van Gary Anderson. Maar hier ben ik niet blij mee.”

Gurney schreef de World Grand Prix vorig jaar verrassend op zijn naam. De Noord-Ier treft in zijn jacht op titelprolongatie in de halve finales niemand minder dan Michael van Gerwen, die bij de laatste acht met een indrukwekkend optreden afrekende (3-1 in sets) met Dave Chisnall.

Bekijk hieronder de beelden van de ruzie tussen Anderson en Gurney.