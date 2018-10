Bekijk ook: Geweldige tussenstap voor talenten Ajax en PSV

Het talent is de jongste debutant en doelpuntenmaker in Ajax 1. „Ik besef niet dat ik 16 ben. Ik ben heel blij dat ik dit heb mogen bereiken”, zegt Gravenberch tegen FOX Sports. „Dit was mijn doel, om jongste debutant en doelpuntenmaker te worden. Ik moet nu eerlijk gezegd nieuwe doelen bedenken.”

Ryan Gravenberch debuteert tegen PSV (3-0) Ⓒ ANP Pro Shots

„Maar ik ben er nog niet. Ik moet nu doorpakken”, vervolgt de geboren Amsterdammer. „Ik wil prijzen winnen. Ik doe het niet voor de fame, ik doe het omdat ik voetbal leuk vind. Alles komt vanzelf, als je het zelf gewoon goed doet. Voetbal is mijn nummer één doel, als het mis gaat heb ik eigenlijk geen plan.”