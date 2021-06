Luis Enrique looft ook blunderdoelman Unai Simón

„Unai Simón was vandaag een rolmodel voor alle jonge spelers die profvoetballer willen worden”, zei Luis Enrique „De boodschap is dat je je geen zorgen moet maken over je fouten, concentreer je op je doel. Natuurlijk, het was een grote fout van hem, maar hij heeft daarna nog een paar fantastische reddingen gedaan.”

Luis Enrique sprak ook over de bekritiseerde Alvaro Morata, die een belangrijk doelpunt maakte: „Ik denk niet dat er ergens in de wereld een bondscoach is die Morata niet zou waarderen. Hij is dominant in de lucht, hij is sterk en hij bezorgt ons goals. We moeten heel blij zijn dat we een spits als hij hebben.”

Busquets: het gaat steeds beter met ons

Met Spanje gaat het met de wedstrijd beter. Dat zei aanvoerder Sergio Busquets na de EK-winst op Kroatië. „We hebben bewezen ook deze keer over een heel goed team te beschikken”, aldus de middenvelder van Barcelona.

„We hebben vijf doelpunten gemaakt en de volgende ronde bereikt”, vervolgde Busquets. „Er zijn ook fases geweest waarin we het moeilijk hadden. Dus om nog verder te komen in het toernooi zal het nog beter moeten. Dat weten we, maar het gaat onmiskenbaar de goede kant op.”

Het sprak van een zeer intense wedstrijd. „Alles zat er in. We waren goed voorbereid en hebben een zeer sterk elftal verslagen. We groeien.”

Kroatische bondscoach is vooral bedroefd

De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic zei na de nederlaag vooral bedroefd te zijn. „Ik ben bedroefd omdat we terugkwamen van een 3-1 achterstand en toch verliezen. Ik ben bedroefd voor de fans die helemaal hierheen zijn gekomen en bedroefd voor de jongens die 120 minuten lang alles hebben gegeven.”

„We maakten soms fouten, maar we verdedigden ook vaak goed bij andere gevaarlijke momenten”, vervolgde de trainer. „Op het einde konden we het niet volhouden. In de eerste helft van de verlenging werd het ons allemaal teveel.”

Dalic verder: „Wat de doelpunten betreft, hebben we bij drie daarvan ernstige fouten gemaakt. Spanje is duidelijk een goede ploeg en kan zoiets meteen uitbuiten. Zij hebben van onze fouten geprofiteerd. Felicitaties aan Spanje, maar ook aan mijn spelers voor wat ze hebben laten zien op dit toernooi.”