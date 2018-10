Vera Pauw beschikbaar voor nieuwe klus

„Zoals altijd plan ik niets”, vertelt het boegbeeld van het Nederlandse vrouwenvoetbal. „Als er iets heel moois voorbijkomt, bespreek ik het met mijn man. Als er niets komt, is het ook goed. Ik doe alleen dingen waar ik me honderd procent goed bij voel.”

Pauw was in het verleden onder meer bondscoach van Schotland, Nederland, Rusland en Zuid-Afrika. Ze begon vorig jaar bij Houston Dash aan haar eerste klus als trainer van een club, in de zwaarste vrouwenvoetbalcompetitie ter wereld. „Het was een onvergetelijk seizoen”, aldus de 89-voudig international.

„We speelden vaak twee wedstrijden per week en dan reis je dus soms van de ene naar de andere kant van Amerika. Ik heb prachtige wedstrijden meegemaakt. We hebben diverse clubrecords neergezet en waren tot de laatste week van de competitie in de race voor de play-offs. Toch heb ik, vooral vanwege privéredenen, besloten om mijn contract niet te verlengen.”