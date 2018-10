Feyenoord boekt recordomzet: ’Europees voetbal eigenlijk onmisbaar’

De Rotterdammers zagen de omzet uitkomen op 99,4 miljoen euro, de hoogste uit de clubgeschiedenis. „We tikken bijna de 100 miljoen aan”, aldus De Jong. De omzet is veel hoger dan het voorafgaand boekjaar, waarin de omzet uit kwam op 68,7 miljoen euro. „De cijfers tonen aan dat het spelen van UEFA Champions League voetbal is als het drukken van je eigen, winnende staatslot. Dan heb je gegarandeerd financieel de hoofdprijs.”

„Maar ook het spelen van Europa league-voetbal is financieel zeer aantrekkelijk”, vervolgt De Jong. „Kortom, Europees spelen is gezien de status van Feyenoord eigenlijk onmisbaar en zeer belangrijk om door te blijven groeien.”

Jan de Jong Ⓒ Hollandse Hoogte / VI Images (2)

Het huidige seizoen kwam de 12-voudig landskampioen niet in de buurt van Europees voetbal. In de derde kwalificatieronde werd Feyenoord uitgeschakeld door het Slowaakse Trencin. „We kiezen er zeer bewust voor elk jaar te begroten zonder Europees voetbal, met als resultaat dat als je je onverhoopt een keer niet plaatst, je niet direct in de financiële problemen komt”, besluit De Jong.