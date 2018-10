Tost verwacht veel van Honda-update: ’Toro Rosso moet Q3 halen’

De Italianen beschikken dit weekend voor het eerst over de volledige update, nadat Honda deze in Rusland slechts testte in de vrije trainingen. Tost verwacht significante verbetering. „We moeten nu Q3 halen”, zei Tost tegen Motorsport.com. „We moeten voor Sauber staan op de grid, omdat zij ons onder druk zetten in het constructeurs kampioenschap.”

Franz Tost Ⓒ EPA

Toro Rosso heeft sinds de GP van België geen punten meer gescoord. Masashi Yamamoto, baas van Honda motorsport, geeft toe dat de updates lang op zich lieten wachten. „De ontwikkeling ging niet zo snel we wilden.” Honda loste een probleem met de brandstofverbranding op. „We zijn blij dat het eindelijk gelukt is”, aldus Yamamoto.