FC Utrecht - NAC: Degradatieduel is strijd der generaties

De belangen zijn enorm. FC Utrecht-trainer Dick Advocaat (71) en NAC Breda-trainer Mitchell van der Gaag (46) hopen vurig dat het duel in de Galgenwaard de ommekeer gaat inleiden. „Het is een beladen wedstrijd. Dick is er pas net en zij zoeken de verandering. Bij ons was de druk vanaf het begin aanwezig. Wij moeten van die onderste plaats af”, beseft Van der Gaag, die afgelopen zaterdag tegen PSV wel de complimenten, maar opnieuw geen punten oogstte (0-2).

Hoewel hij met zijn ploeg op dit moment op de zestiende plaats en dus onder de rode streep staat, heeft Advocaat helemaal niet het idee dat FC Utrecht in een degradatiestrijd is verwikkeld, „Dat voel ik helemaal niet en daar ben ik ook helemaal niet bang voor. Deze groep heeft gewoon veel te veel kwaliteit om onderin te blijven. Dat gaat gewoon een keer lopen. Op bepaalde momenten tijdens de training zie ik dat al. Daar word ik soms wel vrolijk van”, aldus de FC Utrecht-trainer, die de van een blessure herstelde Oussama Tannane en de met een trainingsachterstand binnengekomen Jean-Christophe Bahebeck naast zich op de bank heeft vanavond.

Advocaat kan zich nog wel herinneren dat hij Van der Gaag moest vertellen dat er geen perspectief meer voor hem was bij PSV. „Als je goed genoeg bent, kom je erbij. En als je weg moet dan zal daar een reden voor zijn. Als trainer moet je dat dan vertellen. Daar heb ik geen angst voor gehad. Als je dat niet durft als trainer, dan kom je er niet. Je moet keuzes maken.”

Advocaat probeert intussen zijn nieuwe speelwijze in te slijpen bij FC Utrecht. „Het is een groep die graag wil. Maar het is allemaal nog even net niet. We hebben geen tijd meer. Daarom moet het net wel worden. Daar trainen we hard op. Per training moet duidelijker worden hoe ik het wil hebben. Dat gaat niet in één dag. Niet bij PSV of Ajax en ook niet bij FC Utrecht. Ze zullen toch aan mij moeten wennen.