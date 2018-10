Verstappen ontevreden: ’Het is net rally rijden’

Bekijk ook: Vierde tijd voor Max Verstappen

De Nederlander was erg ontevreden over zijn Red Bull. „Kunnen we alsjeblieft naar de auto kijken?”, riep Verstappen over de boordradio. „Het is net rally rijden hier. Ik glij alle kanten op.”

„We hebben nog veel werk te doen”, vertelt Max op zijn website. „We hebben last van onder- en overstuur, dus voor mij was het niet zo’n goede dag. We hebben een paar dingen veranderd na de eerste sessie maar die werkten niet. We zullen zien wat we morgen kunnen doen. Mercedes is te snel maar wellicht dat we kort bij de Ferrari’s kunnen zitten.”

Verstappen rijdt met de B-spec van de Renault-motor, terwijl Ricciardo de C-spec achter in zijn RB14 geschroefd heeft gekregen. De Oostenrijkse renstal hoopt op deze manier zoveel mogelijk data te verzamelen.

