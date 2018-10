Schorsing Van Persie komt te vervallen

Van Persie werd afgelopen weekeinde in het duel met Vitesse van het veld gestuurd. Al snel ontstond er discussie over zijn rode kaart. Van Persie ging in beroep tegen zijn schorsing en werd vrijdagochtend uiteindelijk dus vrijgesproken. Aanvankelijk kreeg Van Persie een schikkingsvoorstel van twee wedstrijden schorsing plus één duel voorwaardelijk voorgelegd.

Van Persie kreeg afgelopen zondag rood van scheidsrechter Serdar Gözübüyük voor een tackle op de enkels van Max Clark. De aanvoerder van Feyenoord, die kort daarvoor uit een vrije trap de winnende treffer (2-1) had gemaakt, vond de veldverwijzing onterecht.

Robin van Persie krijgt de rode kaart voorgeschoteld. Ⓒ ANP Pro Shots

„Het was een tackle op de bal, maar ik was iets te laat”, zei Van Persie. „Als een aanvaller een tackle maakt, ziet dat er altijd wat anders uit. Ik hield m’n been in en had geen enkele intentie hem pijn te doen of met gestrekt been door te halen. Ik schampte hem alleen maar, er was slechts licht contact. Dit kan nooit rood zijn.”

Van Persie ging donderdag met Van Benthem naar Zeist, voor behandeling van de zaak bij de tuchtcommissie. Van Benthem maakte daar zijn reputatie weer waar. De jurist wist de afgelopen jaren al voor heel wat Feyenoorders een dreigende schorsing ongedaan te krijgen.