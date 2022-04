Overmars moet het ontgelden met opblaasbare reuzenpik

Marc Overmars was zelf volgens de officiële clubvertegenwoordigers niet aanwezig bij het duel in de 33ste speelronde van de Jupiler Pro League. Er was geen kaart voor hem aangevraagd bij het clubbestuur van OH Leuven. Ook volgens de persvoorlichter van FC Antwerp ontbrak Overmars op appèl.

Dat had alles te maken met de absentie van algemeen directeur Sven Jacques, die Overmars twee weken geleden bij de Belgische pers introduceerde. Die is momenteel met vakantie. Het is nog wachten op het officiële excuus dat Overmars, die bij Ajax werd ontslagen wegens het versturen van obscene foto’s, in België zal maken. Zijn aanstelling kostte de club vijf kleinere sponsors. Donderdag besloot met de Port of Antwerp een grote sponsor de club te blijven steunen, tot opluchting van Royal Antwerp.

De fans van Antwerp waren met 17 bussen naar Leuven afgereisd. De reuzenpik keerde een paar minuten voor de rust terug in het uitvak en ging daar van hand tot hand. Opnieuw werd er gezongen om een foto van Marc, ditmaal met de toevoeging ’doe er ook een dickpick bij’. Dat vonden de fans van de thuisclub ook wel leuk, zodat de kreet een paar minuten door het hele stadion schalde.