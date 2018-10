Vier nieuwe gezichten bij Oranje

Koeman heeft veel vertrouwen in de talenten Steven Bergwijn en Pablo Rosario. De PSV’ers behoren voor de eerste keer in hun nog prille loopbaan tot de definitieve selectie van Oranje. Ook Denzel Dumfries, eveneens PSV, maakt voor de eerste keer onderdeel uit van de 25-koppige selectie. Rechtsback Dumfries zat niet in de voorselectie, maar mag wel met Bergwijn en Rosario mee naar Zeist. Verder wordt het voor Arnaut ’Danjuma’ Groeneveld (Club Brugge) zijn eerste opwachting. Hij scoorde afgelopen woensdag nog in het Champions League-duel met Atlético Madrid.

Bondscoach Ronald Koeman Ⓒ ANP Pro Shots

Nations League

Oranje speelt op zaterdag 13 oktober in de Johan Cruijff ArenA tegen Duitsland voor de Nations League en op dinsdag 16 oktober in Brussel de oefeninterland tegen België. Het eerste duel in de Nations League in en tegen Frankrijk ging met 2-1 verloren.

Dumfries krijgt een kans omdat Daryl Janmaat geblesseerd is en Kenny Tete nog altijd geen speeltijd krijgt bij Olympique Lyon. De 22-jarige Rotterdammer maakt in zijn eerste maanden bij PSV indruk als rechtsback. Hans Hateboer, de rechtsback van Atalanta Bergamo, keert terug in de selectie van Koeman.

Vleugelspits Bergwijn (20) en middenvelder Rosario (21) behoren dit seizoen tot de opvallendste spelers bij PSV, dat in de Eredivisie nog geen punten heeft verspeeld. De 21-jarige Groeneveld verhuisde in de zomer van NEC naar Club Brugge en veroverde bij de Belgische kampioen direct een basisplaats. De aanvaller maakte al vier doelpunten in de competitie en scoorde deze week ook voor het eerst in de Champions League, met een prachtig afstandsschot tegen Atlético Madrid.

Groenevelds clubgenoot Ruud Vormer heeft geen uitnodiging gekregen voor Oranje, net zo min als Justin Kluivert van AS Roma. De Brugge-middenvelder heeft om rust gevraagd, omdat hij na enkele overvolle wedstrijdweken niet helemaal okselfris meer is.

Niet Feyenoorder Justin Bijlow, maar Marco Bizot van AZ neemt de rol van derde keeper over van Sergio Padt.

Volledige selectie

Keepers: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Barcelona) en Jeroen Zoet (PSV).

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Matthijs de Ligt (Ajax) en Stefan de Vrij (Inter).

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (Feyenoord) en Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanval: Ryan Babel (Besiktas), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Arnaut Danjuma Groeneveld (Club Brugge), Luuk de Jong (PSV) en Quincy Promes (Sevilla).