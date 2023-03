Weer antisemitisme Lazio-supporters: fan op tribune met shirt ’Hitlerson 88’

„Een hele tribune die antisemitische liederen zingt en een ’fan’ op de tribunes die een ’Hitlerson-shirt’ draagt met het rugnummer 88. En wij zijn, zoals altijd, de enigen die verontwaardigd zijn en protesteren”, schreef Ruth Dureghello, de voorzitter van de Joodse gemeenschap van Rome, op Twitter. „Het kan toch niet zijn dat iedereen het blijft negeren?”

Bij de tekst plaatste Dureghello een foto van een fan van Lazio met de naam ’Hitlerson’ en het nummer 88. Omdat de h de achtste letter van het alfabet is, wordt het nummer ook beschouwd als verwijzing naar ’Heil Hitler’.

Racisme

De Italiaanse minister van Sport, Andrea Abodi, reageerde door het bericht van Dureghello te retweeten met de opmerking: „Het is onmogelijk om te doen alsof er niets aan de hand is. Ik zal mijn bijdrage leveren, omdat ik me verplicht voel om dat te doen. Respect is verschuldigd en er kan niet over worden onderhandeld!”

De Lazio-fans tijdens de derby in Stadio Olympico Ⓒ ANP/HH

De aanhang van Lazio maakt zich met regelmaat schuldig aan antisemitisch en racistisch gedrag. In januari werd het noordelijke deel van het Stadio Olimpico in Rome gesloten voor een wedstrijd na racistische uitlatingen door de ultra’s in Lecce, gericht aan het adres van twee zwarte spelers, Samuel Umtiti en Lameck Banda.

Lazio speelde in de achtste finales van de Conference League tegen AZ. De Alkmaarders wonnen zowel uit als thuis met 2-1.