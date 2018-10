Geblesseerde Vertonghen mist duels met Oranje en PSV

De Belgische verdediger mist niet alleen de oefeninterland van de ’Rode Duivels’ tegen het Nederlands elftal, maar waarschijnlijk ook de twee duels met PSV in de Champions League.

„Het kan zijn dat Jan de komende twee interlandperiodes ontbreekt bij ons”, zei bondscoach Roberto Martinez bij de presentatie van zijn selectie voor de wedstrijd in de Nations League tegen Zwitserland komende vrijdag en het oefenduel vier dagen later met Oranje. „Dat is slecht nieuws.”

Vertonghen in de wedstrijd tegen Huddersfield Town Ⓒ AFP

Vertongen raakte vorige week geblesseerd tegen Huddersfield Town. Zijn land- en clubgenoot Mousa Dembélé viel toen ook uit en ontbreekt eveneens in de selectie van Martinez. Dat geldt ook voor Kevin De Bruyne, die op de weg terug is na een knieblessure. De Belgische bondscoach heeft met verdediger Brandon Mechele van Club Brugge één nieuweling opgeroepen.