Van den Brom woest op Van de Looi: ’Schandalig’

Afgelopen donderdag, uitgerekend op zijn 52e verjaardag, kreeg Van den Brom de mededeling van Van de Looi. „Ik ben het er volledig mee oneens en dat heb ik de bondscoach ook laten weten”, zegt de trainer van AZ in aanloop naar het uitduel met Ajax van komende zondag.

„Het was geen leuk gesprek, kan ik je vertellen. Ik vind het belachelijk. Die jongens zijn altijd een voorbeeld geweest, dat krijgen we standaard teruggekoppeld. Ze gedragen zich geweldig en trainen altijd maximaal, zoals ze dat ook bij AZ doen. En dan krijg je nu zo het deksel op je neus. Terwijl Guus nota bene aanvoerder van Jong Oranje was. Dat is ook lekker veel waard, blijkt nu.”

De keuze van Van de Looi ging tussen Bart Ramselaar (22) en Til. Hij koos voor eerstgenoemde. Voor de linksbackpositie gaat de bondscoach voor Rick van Drongelen en Tyrell Malacia. „Ook daarin snap ik de logica niet”, vervolgt Van den Brom zijn relaas. „Van Drongelen is helemaal geen linksback. Ramselaar speelt nooit en is ook nog ouder dan Guus.”

Voor Til is het ook een behoorlijke mentale tik. „Een paar weken geleden zat hij nog bij de voorselectie van het Nederlands elftal en nu zit hij niet eens meer bij Jong Oranje in de selectie, terwijl hij tijdens de voorgaande duels allemaal heeft gespeeld”, weet Van den Brom. „Dat valt niet uit te leggen. Guus was ook not amused. En terecht, vind ik. Ik heb juist het gevoel dat hij sinds een paar weken weer wat lekkerder en beter in zijn vel zit.”

Teun Koopmeiners (20) en Oussama Idrissi (22), twee andere spelers van AZ, zitten wel bij de definitieve selectie van Jong Oranje. Doelman Marco Bizot mag aansluiten bij het grote Oranje.