Van de Looi spreekt zichzelf tegen

De bondscoach wil gaan werken aan een nieuwe ploeg voor de volgende kwalificatiereeks, die over bijna een jaar begint.

„Ik heb jonge jongens geselecteerd die daaraan mee kunnen doen”, zei Van de Looi bij de presentatie van zijn selectie voor de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden, tegen de leeftijdsgenoten van Letland en Oekraïne.

De nog maar 20-jarige Guus Til was tot voor kort nog aanvoerder bij Jong Oranje, maar wordt nu niet meer opgeroepen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Mede daardoor ontbreken de AZ-spelers Thomas Ouwejan (22) en Guus Til (20), die in de laatste twee interlands nog als aanvoerder fungeerde. Gezien zijn verklaring over doorselecteren is het echter opmerkelijk dat Van de Looi de twee jaar oudere Bart Ramselaar (22) boven Til heeft verkozen.

„Op sommige posities moest ik moeilijke keuzes maken en oudere jongens laten afvallen, jongens die het eigenlijk ook goed hebben gedaan. Daar zijn Thomas en Guus voorbeelden van. Ramselaar heeft ons tijdens de vorige interlandperiode met twee invalbeureten heel goed geholpen. Hij speelde met veel energie en bij PSV en Jong PSV heeft hij het ook laten zien toen dat van hem gevraagd werd. Bart heeft gewoon een heel goede indruk op ons gemaakt.”

Steven Bergwijn, Pablo Rosario, Denzel Dumfries en Arnaut Danjuma Groeneveld zijn vanuit Jong Oranje doorgestroomd naar het ’grote’ Oranje. Justin Kluivert bewandelt juist de omgekeerde weg.

Aanvaller Javairo Dilrosun mag zich na een paar sterke wedstrijden in de Bundesliga bij Hertha BSC bij Jong Oranje melden.