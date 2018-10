Van Bommel apetrots: ’Ik voelde me weer speler’

,,Ronald belde mij donderdag om het te vertellen. Daar werd ik zelfs blij van. Ik voelde me zelf ook weer even speler”, aldus Van Bommel, die met PSV zaterdagavond VVV-Venlo ontvangt.

,,Ik ben in eerste instantie heel erg trots dat er veel jongens bij het nationale elftal zitten. En dan ook nog een aantal spelers voor de eerste keer. Dat is heel erg mooi. De kans is ook groot als je met acht Nederlanders speelt en je al maanden goed presteert. Dan is dit een heel mooie bevestiging. En ook een een stimulans om zo door te gaan. Fantastisch dat ze erbij zitten.”

Van Bommel maakte zelf achttien jaar geleden zijn debuut voor Oranje. ,,Ik kan me nog goed herinneren hoe ik blij met mijn eerste selectie was. Dat ik erg naar het niveau van het Nederlands elftal uitkeek. Hopelijk kunnen die jongens hun debuut maken en een haasje ontvangen.”

PSV gaat tegen VVV-Venlo op jacht naar de achtste overwinning van het seizoen. Verdediger Nicolas Isimat-Mirin liep op de donderdagtraining een lichte blessure op. Achter zijn naam staat een vraagteken.