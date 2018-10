Tadic in ’Robben-rol’ bij Ajax

Sterker nog: de geleverde inspanningen kunnen het duel tegen de Alkmaarders juist extra lastig maken, zo weet de oefenmeester. Het zal niet de eerste keer zijn dat na een Europees duel in de competitie puntenverlies wordt geleden.

„Tegen AZ moeten onze voortrekkers weer voorop gaan in de strijd”, stelde de Ajax-trainer vrijdag in de persconferentie. „Spelers zijn geen robots, maar het mag uiteindelijk bijna geen verschil maken of je in de Eredivisie speelt of in de Champions League. Als je kampioen wil worden, moeten de energie en motivatie elke wedstrijd weer uit jezelf komen. Als je titels wil winnen, moet je naar een bepaalde houding toe.”

Ajax-trainer Erik ten Hag. Ⓒ Ajax

Dinsdag tegen Bayern kwamen de Ajacieden een speler tegen met die bepaalde houding, zo vond Ten Hag.

„Arjen Robben is natuurlijk hét voorbeeld voor ieder Nederlands talent. Als je naar hem en zijn carrière kijkt, kun je zien wat je kunt bereiken door hard te werken, te investeren en als een prof te leven. Bij ons is Dusan Tadic zo’n speler. Dat geldt ook voor Cristiano Ronaldo, al is hij op dit moment niet zo’n goed voorbeeld vanwege de dingen die hij buiten het veld doet.”

De spelers van Ajax zijn dinsdag na afloop van de wedstrijd tegen Bayern München nog op stap geweest. Iets waar Ten Hag geenszins problemen mee had.

„Ze hebben een goed moment gekozen, na een goede prestatie en met de volgende wedstrijd op vijf dagen”, vindt de trainer. „De volgende dag was er een normale training en daar waren ze fit genoeg voor. Het laat ook zien dat de sfeer goed is.”