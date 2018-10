Gio in nopjes met ’Driepunter’

De coach had bijna niet anders verwacht dan dat huisjurist Joris van Benthem het voor elkaar zou krijgen dat Van Persie in Tilburg gewoon zou kunnen meespelen. Van Benthem zorgde eerder ook voor vrijspraak in zaken met Eljero Elia, Rick Karsdorp, Michiel Kramer (twee keer) en Simon Gustafson, vandaar zijn bijnaam ’Driepunter’.

,,Als je de beelden terugkijkt dan zie je dat Robin geen intentie had om de speler te blesseren, dan vind ik dast je in beroep moet gaan en is het aan de aanklager om hetzelfde te oordelen. Dat hoopten we, verwachtten we en gebeurde ook. Met name de inhoud was heel sterk, we kennen de rol van Joris, maar vooral gezien de tackle op zich vond ik vrijspraak terecht.”

Justin Bijlow ontbreekt opnieuw bij Feyenoord. Ⓒ ANP Pro Shots

Doelman Bijlow is nog niet fit en wordt opnieuw vervangen door Kenneth Vermeer. De Deense spits Jørgensen, die nog niet werd opgeroepen voor de Deense nationale ploeg, komt steeds dichter bij het moment dat het fysiek verantwoord is om te beginnen.

,,Hij heeft weer een stap kunnen maken. We zien hem steeds fitter en die energie straalt hij ook uit. We moeten nog met hem bespreken hoe hij zich voelt fysiek gezien, maar de verwachting is niet dat hij al kan starten.”

Sam Larsson begon tegen Vitesse vanaf de bank omdat hij niet de hele week had kunnen trainen, maar is nu wel volledig fit om aan de aftrap te verschijnen in Tilburg.

