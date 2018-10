‘Dan speelt Ajax in Keuken Kampioen Divisie’

De oefenmeester rekent op hulp van ’voortrekkers’ als Dusan Tadic, maar doet zelf natuurlijk ook een duit in het zakje.

„Als coach van Ajax moet ik de extremen managen”, zo stelde Ten Hag vrijdag op de persconferentie.

„Het opportunisme gaat van links naar rechts, van goed naar slecht. Als ik soms dingen lees dan zou Ajax volgend jaar in de Keuken Kampioen Divisie spelen, maar we moeten in het midden blijven. We moeten de boel af en toe relativeren.”

