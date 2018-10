Vejinovic na jaar terug bij AZ

De middenvelder gaat zondag mee naar Amsterdam voor de krachtmeting met Ajax. Vejinovic deed onlangs een uurtje mee in de gewonnen bekerwedstrijd tegen de amateurs van Alcides (0-6) en maakte deze week de negentig minuten vol in een oefenduel met Willem II. De 28-jarige middenvelder is nu klaar voor zijn rentree in de eredivisie.

„Hij heeft geen reactie in zijn knie, dus hij is helemaal vrijgegeven”, zei trainer John van den Brom, die niets begrijpt van de beslissing van bondscoach Erwin van de Looi om de AZ-spelers Guus Til en Thomas Ouwejan niet op te roepen voor Jong Oranje.

„Ik vind het belachelijk dat zij niet de kans krijgen om de cyclus af te maken. Dat heb ik ook aan hun trainer gemeld. We kregen altijd positieve feedback over Thomas en Guus na hun interlands. Ze hebben alles gespeeld en Guus was zelfs aanvoerder bij Jong Oranje. Dat is niet uit te leggen.”