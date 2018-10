’Rellen rond gevecht McGregor’

De Ier beledigde zijn tegenstander meerdere malen in aanloop naar de partij om de lichtgewichttitel en haalde ook in zijn algemeen uit naar de bevolking van Dagestan. Nurmaghomedov liet dat niet over zijn kant gaan en ging op zijn beurt ook tekeer over McGregor en Ierland.

Brendan Schaub (35), een voormalig zwaargewicht-vechter binnen de UFC en tegenwoordig actief als analist, heeft vanwege de spanningen besloten om niet naar het gevecht in de T-Mobile ArenA te gaan.

„Ik vrees echt dat er iets gaat gebeuren tussen de Ieren en de Russen in de arena. De fans hebben echt een hekel aan elkaar gekregen door al die beledigingen over en weer. Als Conor wint, worden de Russen boos en andersom. Dit is veel meer geworden dan alleen een UFC-gevecht. De sfeer is momenteel zo vijandig, ik ben echt bang dat er iets gewelddadigs gaat gebeuren.”

McGregor en Nurmagomedov hebben door een eerder incident een bloedhekel aan elkaar gekregen. De Ier ziet de partij met de Rus niet als een gevecht, maar als een oorlog, zo herhaalde hij de afgelopen meerdere malen. Nurmagomedov stelde vrijdag tijdens de persconferentie dat hij sowieso, winst of verlies, niet de hand van The Notorious zal schudden na de partij. „Nee, absoluut niet”, zei hij vol haat.

