Bolhuis weg bij NOC*NSF

„Ik gun mijn opvolger alle ruimte en tijd om zich goed voor te bereiden op de Nederlandse deelname aan de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio 2020”, liet Bolhuis weten.

„Daarnaast vind ik bestuurlijke continuïteit voor NOC*NSF van groot belang, zeker aan het begin van de uitvoering van het recent afgesloten nationale Sportakkoord. Vandaar dat ik besloten heb een half jaar eerder mijn plek ter beschikking te stellen.”

André Bolhuis is sinds 18 mei 2010 voorzitter van de nationale sportkoepel. Hij werd bijna elf jaar geleden gekozen in het bestuur. De statuten van NOC*NSF schrijven voor dat het bestuurslidmaatschap niet langer mag duren dan twaalf jaar.

„De regel dat de maximale zittingsduur van een NOC*NSF bestuurslid twaalf jaar is, komt voort uit de dertien aanbevelingen van een speciale commissie en heeft mijn volledige instemming. In november 2019 zou daarom een einde zijn gekomen aan mijn bestuurslidmaatschap.” Bolhuis zal zijn functie echter al een half jaar eerder overdragen.

NOC*NSF moet niet alleen op zoek naar een nieuwe voorzitter. Voor de Spelen van Tokio 2020 is de sportkoepel ook nog op zoek naar een chef de mission. Technisch directeur Maurits Hendriks liet vorige maand weten dat de nieuwe baas voor TeamNL ’binnenkort’ wordt bekendgemaakt. Oud-zwemmer Pieter van den Hoogenband is met het NOC*NSF in gesprek voor de functie.