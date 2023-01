Historisch zilver voor Kimberley Bos op WK in St. Moritz

Kimberley Bos heeft bij het WK skeleton in het Zwitserse St. Moritz zilver gepakt. De 29-jarige Edese is daarmee de eerste Nederlandse skeletonner die een WK-medaille verovert. Bos hoefde in Zwitserland alleen de Duitse Susanne Kreher voor zich te dulden. Het verschil tussen Bos en Kreher was slechts 0,01 seconde na vier runs.