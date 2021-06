Volledige selectie Oranje traint in aanloop naar dilemma voor bondscoach Frank de Boer

Dat iedereen volledig fit is maakt de keuze voor hem er niet makkelijker op. Sinds Oranje zich vroegtijdig als groepshoofd plaatste, door de 2-0 zege op Oostenrijk, wordt er al volop gespeculeerd over de elf die tegen Noord-Macedonië op het veld zullen verschijnen.

De Boer kan ervoor kiezen om spelers rust te geven. Mogelijk kiest hij tegen Noord-Macedonië voor internationals die nog maar weinig speeltijd hebben gekregen. Wellicht houdt hij Marten de Roon maandag helemaal aan de kant in de Johan Cruijff ArenA, De middenvelder is bij een volgende gele kaart geschorst.

Toch is het de vraag of De Boer veel spelers rust geeft. Tussen de wedstrijd tegen Oostenrijk en de achtste finale zit immers een lange periode van bijna anderhalve week. De spelers rust geven, betekent ook dat je ze uit hun ritme kan halen. Er zijn in het verleden meerdere voorbeelden te vinden bij het Nederlandse elftal, waarbij het geven van rust aan de basis niet voordelig uitpakte.

De bondscoach geeft rond 13.45 uur een persconferentie. Mogelijk vertelt hij dan iets over zijn plannen voor de wedstrijd tegen het land dat zich in 1991 als Macedonië onafhankelijk verklaarde van het voormalige Joegoslavië. Na een geschil met Griekenland gaat Macedonië sinds 2019 als Noord-Macedonië door het leven.

Ontvangst en vliegtuigje

Oranje heeft aan populariteit gewonnen. Voor de training werden de spelers opgewacht door honderden fans. Zij juichten de selectie van De Boer hartstochtelijk toe. De supporters waren naar Zeist gekomen, zonder dat ze de training konden bijwonen.

De training van Oranje was net begonnen toen er opnieuw een vliegtuigje boven het trainingsveld in Zeist cirkelde. Achter het vliegtuig wapperde een banner met de tekst: „Ben jij nou zo slim Frank? Blijf Malen.” De makers van het spandoek zien kennelijk liever Donyell Malen als basisspeler dan Wout Weghorst.

Oranje is na twee overwinningen op Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) al zeker van de groepswinst en een achtste finale in Boedapest tegen de nummer 3 van groep D, E of F. Macedonië heeft beide duels op het EK met Oostenrijk (1-3) en Oekraïne (1-2) verloren.

Geschiedenis tegen (Noord-)Macedonië

Het Nederlands elftal heeft nog nooit verloren van (Noord-)Macedonië. De vier voorgaande ontmoetingen tegen de laatste tegenstander in de groepsfase van het EK leverden twee overwinningen en twee gelijke spelen op.

Het land speelde op 9 oktober 2004 voor het eerst tegen Oranje (2-2). Goran Pandev maakte een van de doelpunten van de thuisploeg. De 37-jarige spits had afgelopen week in de eerste twee EK-duels met Oostenrijk en Oekraïne een basisplaats bij Macedonië. Jane Nikoloski (eigen doelpunt) en Dirk Kuijt troffen doel voor Oranje. Nederland en Macedonië kwamen op 12 oktober 2005 niet tot scoren in Amsterdam (0-0).

