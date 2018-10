Ali maatje te groot voor McGregor

The Notorious, geliefd en gehaat vanwege zijn trash talk, was complimenteus toen een journalist hem confronteerde met lovende woorden aan zijn adres van UFC-president Dana White.

De grote baas stelde recentelijk dat McGregor op het gebied van mentale oorlogsvoering beter is dan Muhammad Ali, door velen gezien als de beste vechter én praatjesmaker ooit.

Bekijk ook: McGregor en Khabib lopen elkaar mis

„Over Dana niets dan goeds”, aldus McGregor. „Hij heeft de sport groot gemaakt en ik vind dat hij daar te weinig lof voor krijgt. Hij is een pionier, een echte baas en het is een eer om met hem samen te werken. Ik wil hem bedanken voor de mooie woorden. Dat waardeer ik zeer, maar Ali is echt een klasse apart.”

McGregor werd vervolgens opvallend nederig. „Persoonlijk vind ik dat ik niet eens bij Ali in de buurt kom. Ik vind het al een eer om mijn naam naast die van hem te zien. Dat maakt me trots, maar heel eerlijk, ik kan en wil mezelf niet met Ali vergelijken.”

Heel lang duurde de nederige bui van McGregor niet. Al snel ging het weer over geld en was hij ouderwets aan het opscheppen.

„Ik verwacht met dit gevecht 50 miljoen dollar te verdienen. Dat is zeker in de MMA-sport een adembenemend bedrag”, aldus The Notorious, die vorig jaar ruim 100 miljoen dollar incasseerde voor een bokswedstrijd met Floyd Mayweather. „Ik ben nu dertig jaar oud. Op mijn 35e verwacht ik biljonair te zijn.”