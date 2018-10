Oranje zonder aanvoerster

In het uitverkochte Rat Verlegh Stadion in Breda moest Wiegman deze keuze maken omdat eerste keuze Sari van Veenendaal, bovendien aanvoerdster, nog wedstrijdritme mist na een blessure. Spits Vivianne Miedema is ook niet fit genoeg om te starten. Voor haar in de plaats begint Lineth Beerensteyn.

,,Sari heeft de afgelopen maand niet gespeeld vanwege een blessure en met Loes hebben we een doelvrouw met wedstrijdritme en veel ervaring", zegt Wiegman.

De Nederlandse voetbalsters beginnen om 20.00 uur in Breda aan de belangrijke play-offwedstrijd tegen Denemarken. Het is de herhaling van de finale van het EK in 2017, die Oranje won met 4-2.

Opstelling Nederland: Geurts; Van Lunteren, Dekker (aanvoerster), Bloodworth en Van Es; Groenen, Spitse en Van de Donk; Van de Sanden, Beerensteyn en Martens.