Atlético Madrid enkele weken zonder Costa

De spits viel woensdag in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Club Brugge in de Champions League uit. Een scan wees vrijdag uit dat de Spanjaard een spierblessure in zijn linkerdij heeft.

Costa kan naar verwachting twee tot drie weken niet voetballen. Bondscoach Luis Enrique liet de aanvaller al uit zijn selectie voor de komende interlands van Spanje tegen Wales en Engeland.