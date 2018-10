Sterke Leeuwinnen zetten eerste stapje richting WK

In het uitverkochte Rat Verlegh Stadion in Breda wonnen de Leeuwinnen vrijdagavond het eerste play-offduel in de halve finale van Denemarken: 2-0. Beide treffers vielen voor rust. De return is komende dinsdag.

Nederland was veroordeeld tot de play-offs nadat het begin september directe kwalificatie was misgelopen door te verliezen van Noorwegen.

Nu was Oranje dat vergeten. In een herhaling van de gewonnen EK-finale van 2017 (4-2) was het vlot combinerende Nederland veel te sterk voor de onmachtige Deense voetbalsters. De Nederlandse voetbalsters verzuimden echter om de returnwedstrijd tot een formaliteit te maken.

Oranje kwam in de 21e minuut op voorsprong. Lineth Beerensteyn kon inkoppen na een voorzet van Shanice van de Sanden. Vlak voor het rustsignaal was het Van de Sanden zelf die de 2-0 binnenkopte.

België

Als Oranje de halve finale wint, komt het uit tegen België of Zwitserland. In Leuven eindigde de wedstrijd vrijdagavond in 2-2.