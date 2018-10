Gustafson helpt FC Utrecht langs NAC

Eerder deze week hing de Zweedse schaduwspits nog een schorsing boven het hoofd vanwege zijn rode kaart in de wedstrijd tegen FC Groningen (1-1). De aanklager betaald besloot de kaart te seponeren, zodat trainer Dick Advocaat tot zijn groet opluchting gewoon weer kon beschikken over Gustafson.

Bekijk ook: Advocaat baalt van eigenwijze Nijhuis

De winst op NAC was de eerste overwinning van Advocaat in de competitie. De 71-jarige oud-bondscoach had eerder verloren bij Feyenoord (1-0) en gelijkgespeeld tegen FC Groningen (1-1).

De zege van Utrecht was meer dan verdiend. Voor rust kreeg de thuisploeg al de meeste kansen. Sander van de Streek kopte in de 13e minuut na een voorzet van Gyrano Kerk naast en na ruim een half uur had Joris van Overeem met zijn hoofd ook geen succes.

Weer omstreden VAR-moment

In blessuretijd van de eerste helft scoorde FC Utrecht alsnog. Scheidsrechter Björn Kuipers wees na vederlicht contact tussen NAC-verdediger Menno Koch en Gustafson naar de stip en bleef opvallend genoeg bij zijn beslissing na het terugzien van de beelden, waartoe hij was geadviseerd door de VAR. Gustafson zelf benutte de strafschop.

Na rust was de Zweed opnieuw succesvol. In de 49e minuut schoot hij van grote afstand prachtig raak. NAC had weinig in te brengen en mocht blij zijn dat Utrecht niet verder wegliep.

Halverwege de tweede helft scoorde NAC bij een zeldzame tegenaanval. Mikhail Rosheuvel was van dichtbij trefzeker. NAC werd daarna gevaarlijker, maar de gelijkmaker bleef uit.

FC Utrecht stijgt naar de negende plaats met negen punten. NAC blijft laatste met drie punten.