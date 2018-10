Van de vier teams die voor vrijdag op zestien punten stonden, wist alleen het team van trainer Michele Santoni te winnen. Nummer vijf NEC werd in Almere met 1-0 aan de kant gezet. De Italiaan Edoardo Soleri maakte in de achtste minuut het enige doelpunt.

Almere heeft nu twee punten voorsprong op Go Ahead Eagles, FC Twente en Sparta Rotterdam. De achtervolgers speelden allemaal gelijk. Go Ahead en Sparta deden dat in een onderling duel (2-2). De Deventenaren waren daar het minst blij mee, want de gelijkmaker van Sparta viel pas in blessuretijd. Lars Veldwijk scoorde.

FC Twente

Twente gaf in de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven ook kort voor tijd een voorsprong weg. Collin Seedorf nam in de 92e minuut de 1-1 voor zijn rekening. Twente was na een klein uur spelen op voorsprong gekomen door een treffer van de Spanjaard Aitor Cantalapiedra.

FC Dordrecht behaalde de eerste zege van het seizoen, thuis tegen Cambuur: 3-1. Het team van trainer Gérard de Nooijer is nog wel steeds twintigste en laatste met nu vier punten.

FC Volendam won de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Hans de Koning. RKC Waalwijk werd door een doelpunt van Cas Peters met 1-0 verslagen. De Koning volgde maandag de ontslagen Misha Salden op.