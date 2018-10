Van de Sanden draagt goal op aan oma

,,We zijn er nog lang niet. Dat moet iedereen beseffen", zei de rechtsbuiten die met een assist en een doelpunt van grote waarde was voor Oranje.

Voor de camera van Veronica was de 26-jarige Utrechtse zeer te spreken over de goede start van Oranje. Een maand geleden nog maar stond Van de Sanden in het veld toen in Oslo van Noorwegen werd verloren. Daardoor werd directe kwalificatie voor het wereldkampioenschap in Frankrijk volgend jaar misgelopen. ,,We hebben het over Noorwegen gehad en wilden het hier nu laten zien."

Toch is het voor Van de Sanden en Oranje pas een begin. ,,Dit is heerlijk maar er zijn nog drie wedstrijden te gaan als we het WK willen halen", aldus de rappe buitenspeelster die haar doelpunt opdroeg aan haar onlangs overleden oma.