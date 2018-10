Weer finaleplaats Van Gerwen na klinkende zege

Het is de vijfde finaleplaats voor de nummer één van de wereld. Van Gerwen won de World Grand Prix, waarbij met een dubbel moet worden begonnen en geëindigd, al drie keer (2012, 2014, 2016). „Ik zet een goede wedstrijd neer. Ik heb niets te klagen”, aldus Mighty Mike na afloop voor de camera van RTL7. „Blij met mijn zege is een groot woord, ik ben tevreden. Ik ben hier maar met één doel en dat is om het toernooi te winnen."

Wright

In finale komt Van Gerwen uit tegen Peter Wright. De Schot kende in zijn halve finale tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic een wonderbaarlijke comeback. Wright wist een 3-0 achterstand om te zetten om te zetten in een 4-3 overwinning.

Voor de winnaar van de finale ligt een bedrag klaar van circa 110.000 euro. De runner-up gaat met ongeveer 50.000 euro naar huis.