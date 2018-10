Tweede zege Pröpper met Brighton

Het team met de Nederlandse spelers Davy Pröpper en Jürgen Locadia won vrijdag voor eigen publiek met 1-0 van West Ham United. Brighton passeerde dankzij de zege West Ham op de ranglijst en heeft nu één punt meer: acht om zeven.

Pröpper, door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen voor de komende interlands met Duitsland en België, had op het middenveld een basisplaats. De oud-PSV'er werd in de 80e minuut gewisseld. Locadia, ook afkomstig van PSV, mocht alleen de laatste minuten als invaller meedoen. Oud-AZ'er Alireza Jahanbakhsh startte in de voorhoede bij Brighton. José Izquierdo was in de 71e minuut zijn vervanger.

Het enige doelpunt kwam in de 25e minuut op naam van Glenn Murray.