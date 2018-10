Eigen Kijk: Verstappen op Olympische Spelen?

Maar er is in Argentinië meer aan de hand. Onder de vlag van het tot 18 oktober durend evenement blijft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) grenzen verleggen. Inmiddels wordt er zelfs richting de Formule 1 gelonkt. De toekomst moet uitwijzen of het ooit om Ferrari of Red Bull gaat of de elektrische Formule E-versie, maar dat autosport een plek in het olympische programma krijgt, lijkt een kwestie van tijd.

Vorig jaar reageerde het IOC al positief richting de organisatie van de World Games (Spelen voor niet olympische sporten) om speedway in het programma op te nemen. Dit werd zo’n succes, dat het in 2021 een vervolg krijgt tijdens de World Games in Birmingham (Verenigde Staten), waar de lobby geïntensiveerd gaat worden om speedway in 2028 op het programma van de Spelen van Los Angeles te krijgen.

Helemaal in de geest van de ’promotie-degradatieregeling’ die het IOC tussen de Spelen en World Games voorstaat.

Tegelijk is er een brug geslagen richting de mondiale snelheidsporten, waar de motorsportfederatie (FIM) en de collega’s van de autosport (FIA), airsport (FAI) en powerboat (UIM) steeds steviger de handen ineenslaan.

Hoe snel het momenteel in de mondiale topsport dan kan gaan, bleek gisteren in Buenos Aires, waar IOC-president Thomas Bach samen met FIA-topman Jean Todt een side-event opende dat in het teken staat van veilig rijden. Een initiatief van de autosportfederatie dat door het IOC geïntegreerd is in het omlijstende programma van de Youth Olympic Games.

Ook omdat er een prima verhaal aan vast zit. Verkeersongelukken blijken wereldwijd doodsoorzaak nummer 1 te zijn in de leeftijdsgroep 15-29 jaar. Met de ’Road Safety Exhibition’ in de Argentijnse metropool appelleert de FIA daarom perfect aan een groot internationaal probleem. Als kers op de taart zou Bach ook nog zelf achter het stuur kruipen tijdens een demonstratiewedstrijd met milieuvriendelijke E-karts.

Zo zijn speedway en karten subtiel de olympische familie binnengeloodst en gaat het IOC verder met inkleuren van het in de ’Olympic Agenda 2020’ omschreven beleid om nieuwe sporten te omarmen die de jongste generatie aanspreken. Vandaar dat tijdens de Jeugdspelen ook ’breakdance’ een officiële sport is, waarbij Nederland vertegenwoordigd wordt door de 16-jarige Vicky Bergmans.

Hopelijk een teken dat NOC*NSF geleerd heeft van de laatste World Games, waar ruim 100 Nederlandse atleten aan deelnamen en Bach met 40 IOC-observers aanwezig was, terwijl de Nederlandse olympische koepel schitterde door afwezigheid.

Dat zoiets niet handig is, blijkt nu in Buenos Aires. Want voordat je het weet loopt Max Verstappen in 2028 mee als olympiër tijdens de openingsceremonie.