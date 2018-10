Column Wim Kieft: Vooral clichés Van Bommel

Die afwachtende houding van PSV - thuis nota bene - viel me vooral tegen omdat de ploeg in een positieve flow zat, trainer Mark van Bommel zijn elftal tot dan toe veel offensiever liet voetballen en daar ook succes mee boekte.

Natuurlijk kan je verliezen van Inter, maar de gespeelde verongelijktheid en het hoge clichégehalte van Van Bommel na afloop trek ik nauwelijks. PSV voelde zich genaaid door de arbitrage, de wedstrijd werd verloren op details en de trainer was trots op zijn team. Natuurlijk had de doelman van Inter rood moeten hebben, maar dat heeft niets met het door PSV getoonde ontzag te maken en het stond 1-0 toen.

Daarbij is het geen detail als spits Luuk de Jong elk duel en elke bal verliest. Dat is van grote invloed op de door PSV gehanteerde speelwijze. Evenmin is het een detail als je keeper Jeroen Zoet twee cruciale fouten maakt. Hij is daarmee direct verantwoordelijk voor de nederlaag. Noem dat maar eens een detail. Het is geen amateurvoetbal. Zoet blijft toch onzekerheid en nervositeit uitstralen en hij bevestigde dit tegen Inter. Ik begrijp dat je hem op televisie spaart, maar intern moeten toch harde woorden vallen.

Pablo Rosario vond ik daarentegen geweldig spelen en ik begrijp dat Ronald Koeman hem uitnodigt voor het Nederlands elftal. Hij heeft de fysieke gesteldheid van de grote centrale verdedigende topmiddenvelders in Europa en kan daarbij gewoon goed voetballen. Hij heeft zoveel rust aan de bal en dat is bijzonder voor iemand van 21 jaar. Al mogen we niet verwachten dat hij iedere wedstrijd zo’n bal geplaatst de kruising in krult.

Ajax leverde tegen Bayern München een prima prestatie en we moeten de club zo langzamerhand dankbaar zijn voor alle punten, die het Europees binnenharkt. Nu weer vier punten in de Champions League terwijl PSV op nul staat en in de Europa League de clubs zelfs helemaal ontbreken. Na een moeizaam begin trok Ajax brutaal het initiatief naar zich toe. Op een voetballende manier zoals we graag zien in Nederland.

Uiteindelijk heeft trainer Erik ten Hag daarvoor wel enkele aanpassingen gedaan, al zal hij dat ongetwijfeld niet willen toegeven. Dat laatste is uiteraard cynisch bedoeld, want hij zou PSV nog steeds op de manier bestrijden waarop het faliekant mis ging bij Ajax. Dat Ten Hag tegen Bayern achterin koos voor twee verdedigers – De Ligt en Wöber – verbaasde niet, maar het was wel gedurfd om Huntelaar te laten vallen en met Tadic in de spits te spelen. Tegenover de voldoening over de Nederlandse manier van spelen door Ajax stond het gegeven dat alle aanvallers van buitenlandse afkomst waren. Ajax is dus nog altijd niet in staat om zijn eigen spitsen op te leiden en klaar te stomen voor het niveau Champions League. Een treurige constatering.