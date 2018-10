Concurreren met Zoet? Kom maar!

In het doel van VVV, de club die hem nog een jaar mag huren van de landskampioen waar hij in juni van dit jaar een contract tot 2021 ondertekende.

Unnerstall zag Jeroen Zoet woensdagavond de fout in gaan in het met 1-2 verloren Champions League-duel tegen Internazionale. „Ergerlijk. Als keeper ben je het ene moment de held en het andere moment de schlemiel”, zei Unnerstall een dag na het Champions League-treffen van zijn officiële werkgever. Unnerstall beseft dat de druk op een keeper bij een topclub veel groter is.

’Niet bezig met PSV’

„Keepen bij een kleine club is totaal anders dan de doelman zijn van een club als PSV. Als keeper van VVV krijg je veel meer te doen en kun je je makkelijker onderscheiden. Daar moet ik wel bij zeggen dat wij weinig kansen weggeven. Dat is meteen onze kracht en daarom ben ik er ook van overtuigd dat wij een goed resultaat neer kunnen zetten tegen PSV.” Geen cel in de Duitser zijn brein die momenteel bezig is met PSV. „Nee. Ik heb af en toe wel sms-contact met Ruud Hesp. Verder niets. Of hij mij volgt? Weet ik niet.”

Unnerstall zal zich pas volgend jaar zomer gaan richten op PSV. De vraag is of hij moet gaan concurreren met Zoet die eveneens tot 2021 onder contract staat in Eindhoven. „Dat maakt me eerlijk gezegd niet zo veel uit. Als ik met iemand anders moet vechten om mijn plek dan vind ik dat eerlijk gezegd prima. Kom maar op!”