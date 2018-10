Wonderweek Groeneveld: ’Blijf er rustig onder’

Vanuit de eerste divisie, naar de kampioen van België, naar een wondergoal in het Wanda Metropolitano, tot aan de uitnodiging van Ronald Koeman voor Oranje. Confronteer je Groeneveld ermee, dan begint de opgewekte buitenspeler te lachen. „Ik blijf er zelf heel rustig onder, net als anders”, zegt de man die in de kleedkamer van Club Brugge de berichten zag binnenstromen na zijn selectie. „Voor andere mensen is het misschien meer bijzonder. Voor mij is het zo dat ik altijd vertrouwen heb gehad in mezelf en dat me nu gebeurt, waar ik van kleins af aan in geloofde. Dit is voor mij pas het begin, ik moet het volhouden en hoop dat ik me kan bewijzen bij het Nederlands elftal.”

Komt hij in actie tegen Duitsland (13 oktober), dan is elke toenaderingspoging vanuit Nigeria, het land van zijn moeder, een kansloze. Wat hij doet met zijn ’Nigeriaanse’ tweede naam achterop zijn shirt (Danjuma)? „Daar blijf ik dan ook bij het Nederlands elftal natuurlijk gewoon mee op mijn rug spelen”, lacht Groeneveld, die zijn grote droom ziet uitkomen. Uitgerekend België wacht drie dagen later (16 oktober). „Ook daar kijk ik naar uit, omdat ook spelers van Club Brugge zijn geselecteerd.”