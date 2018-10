Ajax-directeur maakt promotie

Geelen, vorig jaar door ’Leaders in Sport’ verkozen tot een van de meest getalenteerde topmannen in de sport in de categorie sales, trad in augustus 2010 in dienst van Ajax als accountmanager op de sponsorafdeling. Die afdeling zou hij drie maanden later al leiden.

In 2013 werd Geelen hoofd commercie en op 1 november 2016 commercieel directeur, titulair. En op 16 november staat er zo goed als zeker commercieel directeur, statutair achter zijn naam. Daardoor krijgt hij tekenbevoegdheid en wordt hij hoofdelijk aansprakelijk voor beleid.

Samen met Edwin van der Sar en toenmalig directeur Michael Kinsbergen is Geelen verantwoordelijk voor de miljoenendeals met Ziggo en ABN Amro. Daarna zorgde hij onder meer voor de buitenlandse expansie en het openbreken, opwaarderen en verlengen van het sponsorcontract met Adidas.