PSV-aanvaller Bergwijn ’hot’ in Engeland

In de Champions League-ontmoeting met Internazionale (1-2 verlies) zaten al scouts van Manchester United en Liverpool speciaal op de tribune voor de buitenspeler, die zich net als ploeggenoten Denzel Dumfries en Pablo Rosario maandag voor het eerst mag melden bij het Nederlands elftal.

Had Bergwijn of zijn omgeving dollartekens in zijn ogen gehad, dan had de Amsterdammer de deur in Eindhoven al lang en breed achter zich dichtgegooid. PSV zei dit en vorig jaar weliswaar resoluut ’nee’ tegen officiële biedingen van het Franse Bordeaux en Italiaanse Torino, maar Bergwijn heeft zich er niet gek door laten maken. Zoals hij ook ogenschijnlijk stoïcijns omgaat met de interesse uit de Engelse top, uit Duitsland (Bayer Leverkusen), Spanje (Real Sociedad en Sevilla), Rusland (CSKA Moskou) en nota bene van de tegenstander van afgelopen woensdag: Internazionale.

De aanvaller heeft met PSV een duidelijk plan opgesteld. Hij wil zich eerst bewijzen op het allerhoogste niveau, in de Champions League en bij Oranje, voordat hij de stap naar het buitenland maakt en de Eindhovenaren tientallen miljoenen kan opleveren. En dan moet een eventuele nieuwe werkgever ook nog volledig in zijn straatje passen.

Ook Bergwijn kent de vele voorbeelden van landgenoten die te vroeg kiezen voor het avontuur en/of het grote geld. Hij heeft zijn zaakwaarnemer Fulco van Kooperen zelf nog geen enkele keer gevraagd welke clubs er nu allemaal interesse hebben getoond. „Steven heeft heel verstandige mensen om zich heen”, weet trainer Mark van Bommel. „Zijn ouders zijn echt voorbeeldouders, in de manier hoe zij met hem omgaan. In de zomer hebben we goed met elkaar gesproken. Ik vind hem echt top. Misschien al wel Europese top. Ja, nu al.”