Herbeleef de kwalificatie van Max Verstappen

Tijdens de laatste vrije training, eerder in de Nederlandse nacht, noteerde Verstappen de vierde tijd. In zijn Red Bull kwam hij toen tot 1.30,304. De snelste man van de vrije training was net als in de twee voorgaande sessies Lewis Hamilton. De Brit was ruim een halve seconde (1.29,599) sneller dan Verstappen. Leider Hamilton (Mercedes) heeft in de strijd om de wereldtitel een voorsprong van 50 punten op concurrent Sebastian Vettel (Ferrari). De Duitser klokte dit keer de tweede tijd: 1.29,715.

Na een kwartier ging het flink regenen en werd de training voor zo’n twintig minuten stilgelegd. Vlak voor het einde van de oefensessie vloog Nico Hülkenberg in zijn Renault van de baan en werd de laatste vrije training voortijdig beëindigd.

Bekijk alle uitslagen van de vrije trainingen en de stand in de Formule 1.

De race begint zondag om 07.10 uur (Nederlandse tijd).