Weer ophef in Eredivisie rond VAR

De internationale toparbiter wees vlak voor rust na vederlicht contact tussen NAC-verdediger Menno Koch en Gustafson naar de stip en bleef opmerkelijk genoeg bij zijn beslissing na het terugzien van de beelden, waartoe hij was geadviseerd door VAR Rob Dieperink. Een even omstreden als cruciaal moment in het staartduel.

Argusogen

FC Utrecht-trainer Dick Advocaat volgde de gang van Kuipers naar het schermpje aan de zijlijn met argusogen. De nestor van het trainersgilde heeft er nooit een geheim van gemaakt weinig op te hebben met video-arbitrage, nadat hij als trainer van Sparta in de play-off tegen FC Emmen en vorige week nog met FC Utrecht benadeeld werd ondanks de arbiter op afstand.

In Groningen was scheidsrechter Bas Nijhuis te eigenwijs om te gaan kijken, toen de VAR twijfel uitte over een rode kaart voor Gustafson. FC Utrecht moest met tien man verder, maar het rood voor Gustafson zou afgelopen week geseponeerd worden.

De gang naar de zijlijn viel ditmaal uit in het voordeel van Advocaat, maar zijn NAC Breda-collega Mitchell van der Gaag had reden tot klagen, dat de bal voor een doorsnee duel in de zestien op de stip ging. ,,Ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn, dat de VAR wat kinderziektes vertoont. Ik denk dat de kracht van de scheidsrechter - we hebben allemaal ons ego - ditmaal ook een rol heeft gespeeld.”

Teleurgesteld

Koch was ziedend . ,,Ik ben heel teleurgesteld dat onze beste scheidsrechter, die het internationaal zo goed doet, hier een penalty voor geeft. Ik was ervan overtuigd dat de VAR het zou terugdraaien en was enorm verbaasd dat Kuipers bij zijn beslissing bleef. Dan is het leuk zo’n VAR-systeem, maar als je zulke beslissingen neemt, dan kun je het systeem ook net zo goed in de prullenmand gooien. Dan heb je er geen reet aan.”

De door Gustafson zelf benutte penalty was het breekpunt in de wedstrijd, want direct na rust maakte Gustafson er met een schitterend schot 2-0 van. Het leek een gelopen koers voor de thuisclub, die NAC via Mikhail Rosheuvel toch terug in de wedstrijd liet komen (2-1). Daardoor draaide het uit op een spannende slotfase, waarin Mitchell te Vrede nog dicht bij de gelijkmaker was en Sydney van Hooijdonk, de zoon van ex-international Pierre, bij NAC zijn debuut maakte als pinchhitter.

Met hangen en wurgen wist FC Utrecht de eerste competitiezege onder leiding van Advocaat over de meet te brengen. FC Utrecht stijgt door de driepunter van de zestiende naar de negende plaats, terwijl NAC, dat vorige week tegen PSV ook al pech had met de arbitrage, laatste blijft in de Eredivisie.