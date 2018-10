Spelers Ajax vinden gehoor: Tadic praat drie uur met Ten Hag

„We hebben drie uur lang over voetbal gesproken. Over de wedstrijd, over wat er in en buiten het veld beter kan”, zei de reserve-aanvoerder van Ajax, die allerlei zaken die in de spelersgroep leven besprak en het idee heeft dat hij gehoor vond. „De trainer staat steeds meer open voor onze feedback, vraagt daar nu zelfs om”, beschreef de Serviër de grotere toegankelijkheid tot Ten Hag.

Vorig seizoen werd de tukker verweten niet voor meningen van anderen open te staan. De spelers klaagden over onder meer dagen achter elkaar elf-tegen-elfpartijen spelen, waarbij de reserves de volgende tegenstander moesten nabootsen en de ellenlange wedstrijdbesprekingen. „We hebben er niets aan om achter zijn rug om te klagen. Als we vinden dat iets beter kan, moeten we het rechtstreeks kunnen zeggen”, aldus Tadic.

Open relatie

„Het is heel belangrijk dat er een goede connectie, een open relatie is tussen de spelers en de trainer. Dat hij de gevoelens in de groep kent. De wensen van de spelers gingen over van alles, over tactiek, trainingen en allerlei zaken rondom het elftal”, gaf de Servische international een inkijkje in het onderhoud tussen trainer en speler in het Hilton Hotel in München.

„Of ik een voorbeeld kan geven van wat er is besproken? Dat zijn meerdere dingen. Maar laat ik de kleine partijtjes noemen. Die was ik een dag voor de wedstrijd ook niet gewend en veel spelers vonden die vervelend. Dus heb ik namens de groep aangegeven dat we het liever op een andere manier willen. Uiteindelijk beslist de trainer. In dit geval heeft hij wel naar ons geluisterd, ja.”

Tadic: „Het is logisch dat we het niet altijd eens zijn, maar we moeten ervoor zorgen dat we altijd op dezelfde bladzijde zitten. Iedereen wil persoonlijk vooruit en stappen maken met het elftal. We moeten een weg vinden waarbij iedereen zich prettig voelt.”