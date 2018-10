Knappe derde plek Verstappen in kwalificatie

Het begin van de kwalificatie verliep tumultueus. Sebastian Vettel slipte met zijn Ferrari en Marcus Ericcson crashte zelfs met zijn Sauber, waarbij het rechtervoorwiel zwaar beschadigd raakte. Daardoor kwam de kwalificatie tijdelijk stil te liggen. Maar na een vertaging van enkele minuten konden de coureurs hun weg weer vervolgen. De neerkomende regen en een stevige wind maakten het er in het vervolg niet makkelijker op.

Drama

Voor Verstappens teamgenoot, Daniel Ricciardo, verliep de kwalificatie dramatisch. De Australiër kreeg met zijn Red Bull te kampen met motorproblemen. Door de pech haalde Ricciardo dit keer Q3 niet. De teleurstelling bij Ricciardo was groot. Hij start zondag vanaf de 15e plek. Mede daardoor is Verstappen in de kwalificatiesessie inmiddels elf keer sneller gebleken dan zijn ’concurrent’.

Lewis Hamlton stuurt zijn Mercedes over het circuit van Suzuka. Ⓒ Reuters

Pole position

Lewis Hamilton was in zijn Mercedes, net als in de drie vrije trainingen, met 1.27,760 de snelste op het circuit van Suzuka. Het betekende zijn 80e (!) pole position uit zijn carrière. De Britse leider vertrekt zondag dus vanaf de eerste plek en maakt daarmee goede kans om de voorsprong van 50 punten in de strijd om de wereldtitel met Vettel uit te breiden.

Vettel spinde in Q3 voor de tweede keer tijdens de kwalificatie en kwam zodoende niet verder dan een negende tijd. Valtteri Bottas (Mercedes) en Kimi Räikkönen (Ferrari) startten zondag respectievelijk als tweede en vierde.

Bekijk alle uitslagen van de vrije trainingen, de kwalificatie en de stand in de Formule 1. De race begint zondag om 07.10 uur (Nederlandse tijd).