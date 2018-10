’Zonder bal moeten Ajax-spelers monsters zijn’

In de Eredivisie staat Ajax na zeven wedstrijden op een achterstand van koploper PSV. Eerder dit seizoen ging de topper in Eindhoven kansloos (3-0) verloren. Maar op het Europese front maken de Amsterdammers indruk met een zege (3-0) op AEK Athene en het recente gelijkspel (1-1) op bezoek bij Bayern München en ook in de Nederlandse competitie lijkt de omhoog gevonden.

„We moeten onszelf weer tot het uiterste pushen. Bij Ajax is de mentaliteit het allerbelangrijkste, want kwaliteit is er in overvloed. Áls we de juiste mentaliteit hebben, winnen we. En dan maakt het niet uit wie de tegenstander is”, vervolgt Tadic.

„We vochten uit tegen Bayern München als een team, toonden aan de bal onze kwaliteiten en pakten tegen één van de beste teams ter wereld een punt. Er had zelfs meer ingezeten en dat moet onze ogen openen. Menselijke wezens kunnen monsters zijn, kunnen ver over onze zelfbedachte limieten heen. Die grenzen moeten we elke wedstrijd weer doorbreken. Zonder bal moeten we die monsters zijn en aan de bal heel goede voetballers.”

