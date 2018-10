Vettel maakt fout: ’Het was verraderlijk’

„Natuurlijk ben ik niet blij”, reageerde viervoudig wereldkampioen Vettel na afloop. „In bocht 13 en 14 maakte ik een fout. Daar werd ik verrast.” Een verkeerde bandenkeuze bij Ferrari leverden voor Vettel en teamgenoot Kimi Räikkönen (uiteindelijk 4e) in de beslissende Q3 geen optimale situatie op.

„Allemaal niet ideaal voor ons”, vervolgde Vettel. „Het was gewoon een verraderlijke sessie.” Zijn concurent om de wereldtitel, Lewis Hamilton, deed daarentegen uitstekende zaken. De Brit veroverde zijn 80e pole position uit zijn carrière. De kans is dan ook groot dat hij zijn voorsprong van 50 punten op Vettel zondag tijdens de race alleen maar gaat uitbouwen.

Sebastian Vettel rijdt zijn bolide terug naar de pitbox van Ferrari. Ⓒ AFP

„Ik kan het niet geloven dat ik nu mijn tachtigste pole te pakken heb”, aldus Hamilton, die net als Vettel al vier wereldtitels achter zijn naam heeft staan. „Het is een eer om voor Mercedes te rijden. We maken onder grote druk steeds de beste beslissingen, daarom zijn we ook het beste team ter wereld. Zonder iedereen binnen het team had ik de tachtig pole’s nooit gehaald.”

