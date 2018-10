Vijftigste pole voor Márquez in MotoGP

Márquez ging op het snikhete circuit van Buriram rond in 1.30,0388 en met die tijd was hij slechts 0,011 seconde sneller dan de Italiaanse veteraan Valentino Rossi op zijn Yamaha. De negenvoudig wereldkampioen was op zijn beurt weer net iets rapper dan de Italiaan Andrea Dovizioso op zijn Ducati.

Márquez stevent af op zijn vijfde wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport. Hij heeft vijf races voor het einde al een voorsprong van 72 punten op de nummer twee in de stand, Dovizioso.

Jorge Lorenzo was afwezig in de kwalificatierace. De Spaanse drievoudig wereldkampioen besloot niet meer op zijn Ducati te stappen dit weekeinde. Hij heeft te veel pijn aan zijn gekneusde linkerpols, gevolg van een crash op vrijdag in de tweede vrije training.

